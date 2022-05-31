شركة ناشئة تسعى إلى الاستيطان بأذنك لمراقبة دماغك باستمرار - إدريس ولد القابلة

2022/05/31 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة تتطلع شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة إلى التثبت في أذنك ، وكل ذلك باسم العلم والتقدم، إنها شركة – NextSense - ، التي انبثقت عن شركة - Google X (1) – وهي التي بتصميم سماعات رأس ومن الممكن تنال حق الولوج إلى مرفق الرعاية الصحية وبالتالي لم تعد هناك ضرورة إلى اللجوء إلى مصحة لإجراء مخطط كهربائي للدماغ أو مخطط بياني للنوم، فهذا أضحى في نظرها شيئًا من الماضي.



بدلاً من ذلك ، تجمع مجموعة بسيطة ......





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