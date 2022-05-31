أمريكا: تهديدات إيران والحرس الثوري للأمن الإقليمي والعالمي غير مقبولة

2022/05/31 | 05:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إن تهديدات إيران والحرس الثوري التابع لها للأمن الإقليمي والعالمي "غير مقبولة".

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