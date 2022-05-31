خبراء يعلقون على طرح الحكومة المصرية حصة من

2022/05/31 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة المصرية عن عزمها طرح حصة تتراوح بين 25-30 %من شركة مصر للألومنيوم على مستثمر استراتيجي لتمويل خطة تطوير الشركة، على أن يتولى الصندوق السيادي طرح هذه الحصة على صناديق الاستثمار العربية.

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