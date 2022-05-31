وزير الخارجية الأمريكي يكشف ما دار مع نظيره السعودي.. وهذه القضايا التي ناقشاها

2022/05/31 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، وناقش معه قضايا عدة على رأسها "الهدنة في اليمن"

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