عارضان يكشفان العلامات “الأولى” لنقص فيتامين B12

2022/05/31 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتبر فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم عددا من العمليات المهمة في الجسم.ويمكن أن يسبب النقص لفترات طويلة ضررا دائما، لذلك من الضروري تعويض المستويات المنخفضة.ووفقا لمقال نشرته المجلة الطبية البريطانية، فإن المظاهر “الأولى” لنقص فيتامين B12 “غير محددة”.ويدعم فيتامين B12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، مثل تخليق […]

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