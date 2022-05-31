الصراع ضد ترمب, بايدن وأوكرانيا ومسيرة الأعلام - يعقوب بن افرات

2022/05/31 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات الولايات المتحدة الامريكية:وقعت مذبحة مروعة هذا الأسبوع في مدرسة ابتدائية في تكساس، حيث قام شاب عمره 18 سنة بقتل 19 طالبا واثنين من المدرسين، ولم تتدخل الشرطة بالوقت والشكل المناسب لوقفها.



هذه المذبحة تأت بعد أسبوع من قيام عنصري أبيض بقتل السود على خلفية عنصرية في مدينة بوفالو بولاية نيويورك.هذه الظاهرة غير مألوفة في أي مكان آخر في العالم، وهي نابعة من مشكلة داخلية خطيرة.



ظاهرة ......





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