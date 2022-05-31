بين القضايا الاستراتيجية في القطب الشمالي والتوترات الجيوسياسية في منطقة البلطيق 3 - مرزوق الحلالي

2022/05/31 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرزوق_الحلالي منطقة القطب الشمالي: فضاء التعبير عن التحديات الاستراتيجية لبلدان الشمال بسبب العلاقات الوثيقة بين منطقتي القطب الشمالي والبلطيق ، امتدت التوترات الإقليمية بين روسيا والغرب إلى المناطق القطبية ، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.



ومع ذلك ، على عكس منطقة البلطيق ، فالتوترات هناك تعتبر منخفضة الحدة.



لا يُنظر إلى المنطقة على أنها بؤرة محتملة للمواجهة العسكرية المباشرة ، لكنها يمكن أن ......





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