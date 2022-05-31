عن رواية المريض العربي - هدى توفيق

2022/05/31 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق 1/ حدثينا عن ظروف كتابة روايتك الأولى ، ولماذا قررتِ كتابة الرواية ؟ ج : الرواية عمل شامل ومكتمل وحلم أي كاتب طموح ومجتهد في الحقل الإبداعي.



في الحقيقة أنا بدأت بكتابة القصة القصيرة، ولا زلت أكتبها بكل حب وتفانِ، ولي عدد من المجموعات القصصية تؤكد مدى شفغي وإخلاصي بهذا اللون الأدبي.



لكن على الدوام كنت أحلم بكتابة الرواية؛ حتى قررت هذا فعلًا بعد كتابة ونشر المجموعة الأولى (أنَّ تصير رجل ......





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