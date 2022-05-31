السعودية.. الأمن العام يُعلق على فيديو الاعتداء على امرأة في الرياض وسط جدل حول

2022/05/31 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو لشابين يعتدي أحدهما على امرأة فوق مقدمة سيارة في الطريق العام في الرياض جدلا واسعا، وقد أعلنت الشرطة القبض على الفاعلين مرجعة سبب الواقعة إلى "خلاف عائلي"

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