2022/05/31 | 08:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ذي قار: اجراءات وزارة الموارد المائية لانهاء شحة مياه في المحافظة غير كافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/31 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ذي قار: اجراءات وزارة الموارد المائية لانهاء شحة مياه في المحافظة غير كافية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ذي قار: اجراءات وزارة الموارد المائية لانهاء شحة مياه في المحافظة غير كافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).