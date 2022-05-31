دراسة: شرب القهوة يخفض من خطر الوفاة المبكرة

2022/05/31 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة – مع السكر أو بدونه – أقل عرضة للوفاة المبكرة، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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