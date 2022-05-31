التربية تُحدد معدل تقديم الطلبة في مدارس الموهوبين

2022/05/31 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، معدل قبول الطلبة الناجحين من الصف السادس الابتدائي لغرض التقديم في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2022 – 2023.

يتبع..

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