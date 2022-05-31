استمرت لساعات الفجر.. مطاردة تنتهي باعتقال 3 اشخاص متهمين بالسرقة في الديوانية (فيديو)

2022/05/31 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

تمكنت الشرطة في محافظة الديوانية، فجر اليوم الثلاثاء، من اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بالسرقة.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "الشرطة اشتبكت مع المتهمين وسط المدينة لساعات".

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