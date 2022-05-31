خام برنت يتجاوز الـ121 دولارا للبرميل

2022/05/31 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي حظر 90% من النفط الروسي ضمن اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، إلى أكثر من دولار إلى 123 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

وسيؤدي الحظر على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

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