العثور على أسلحة أجنبية ومواد كيميائية مجهولة استخدمها المسلحون في آزوفستال

2022/05/31 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت لجنة التحقيق الروسية ضمن إجراءات التحقيق والبحث في آزوفستال والمنطقة المحيطة بالمصنع على مواد كيميائية وأسلحة أجنبية وذخائر ومتفجرات وإشارات للنازية.وبحسب وكالة “نوفوستي” نقلا عن مصادر مطلعة، أثناء التفتيش، تم العثور على صندوق به عبوات ناسفة بدائية الصنع متفاوتة الخطورة ضمن المواقع التي استخدمها المسلحون داخل آزوفستال قبل تطهيره منهم واستسلامهم.وأضافت المصادر، أنه […]

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