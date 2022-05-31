التربية تُحدد معدل تقديم الطلبة في مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل

2022/05/31 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم وجود تقديم من الصف الرابع الابتدائي الى تلك المدارس.

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