ألمانيا.. تضاعف حجم المواد الإباحية التي تحتوي على أطفال ومراهقين

2022/05/31 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المواد الإباحية للأطفال تضاعف خلال عام في ألمانيا

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