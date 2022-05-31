انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

2022/05/31 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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