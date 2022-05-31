2022/05/31 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.وخلال ساعات التداول الآسيوية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر يوليو بنسبة 2.81% إلى 118.29 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.93% […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط العالمية تسجل قفزة جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط العالمية تسجل قفزة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).