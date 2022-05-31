مصدر في التربية يوضح حقيقة تسريب اسئلة الثالث فجر الثلاثاء

2022/05/31 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في وزارة التربية حقيقة تسريب اسئلة الثالث متوسط فجر اليوم الثلاثاء.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الكلام عن تسريب اسئلة الثالث متوسط اليوم الثلاثاء غير دقيق.وأضاف “تم سحب النسخة وتدقيقها حيث تبين انها من اسئلة الامتحان التمهيدي لكن فقط هناك تغيير في تاريخ الامتحان والدور بطريقة الفوتوشوب.

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