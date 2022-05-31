فيديو:العواصف الترابية تبعثر اوراق المسافرين وشركات السفر في كربلاء المقدسة (تقرير)

2022/05/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل عاصفة ترابية تضرب البلاد تعلن

سلطة الطيران المدني عن توقف الرحلات

الجوية من مطارات بغداد والبصرة والنجف

الاشرف وبعض الاحيان اربيل

والسليمانية، وهذا الخبر تعقبه معاناة

كبيرة يتعرض لها اصحاب شركات

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