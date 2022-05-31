الامن المناخي العراقي في خطر

2022/05/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بحسب تقارير دولية يعدّ العراق من

الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ

والتصحر في العالم، ولايعلم احد السر

وراء ترك الكوارث الطبيعية في العراق

دون استعداد مسبق او تركها للصدف ودون

اي

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