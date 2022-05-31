بعد احالة الف طبيب على التقاعد وعدم تعويضهم..تحذيرات من اغلاق المؤسسات البيطرية ابوابها بالعراق

2022/05/31 | 09:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت جهة بيطرية من قرب فقدان المؤسسات

البيطرية في العراق لكل ملاكاتها

الطبية وانها ستغلق ابوابها بعد ان فقدت

ملاكاتها التمريضية، فيما حذرت جهة

رقابية مختصة من الحدود المفتوحة التي

تدخل من خلالها الحيو

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