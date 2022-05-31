2022/05/31 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحد المجمعات السكنية بمدينة لورانس في ولاية كانساس الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في بركة سباحة، ويدعى الطفل كزافييه ريني واستغرق الأمر 3 دقائق و 22 ثانية قبل وصول المساعدة ولكن قبل أن يتمكن المستجيبون من الوصول إلى هناك قفز رجل يدعى توم وسترهاوس إلى البركة لانقاذ الصغير.أطفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط طفل في بركة سباحة.. شاهد ما حدث له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط طفل في بركة سباحة.. شاهد ما حدث له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).