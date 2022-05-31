الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من “نظام سويفت”

2022/05/31 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على إقصاء “سبير بنك”، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.يأتي ذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنّ “هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات […]

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