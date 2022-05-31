محافظ الديوانية للكاظمي: عليك النظر بأم عينك للمدنية وعدم الاستماع لأصحاب الألسن الوقحة

2022/05/31 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

طالب محافظ لديوانية زهير الشعلان، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعقد جلسة ميدانية لحكومته في المحافظة للوقوف على احتياجات المدينة. وقال الشعلان في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة الاتحادية مطالبة بزيارة المدينة وباقي المحافظات للاطلاع على اهم احتياجاتها لغرض توفيرها وعليها ان ترى بأم عينها حاجة الديوانية لاهم الخطط الخدمية ".وأضاف ان "الجلوس خلف المكاتب واستقبال طلبات النواب ممثلي المحافظات او طلبات الكتل السياسية القريبة على الحكومة وتوفير ما يردونه امر غير صحيح ولا يصب بمصلحة المواطن مطلقا".وأعرب الشعلان عن اسفه "من أخذ الحكومة بطلبات أصحاب الألسن الوقحة والتي تطالب بقوة بالحقوق لكننا عندما نعتمد الجانب التخطيطي والعنصر الإداري والفني هنا لا نرى الاهتمام منها".

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