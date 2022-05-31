2022/05/31 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى “متروبول” في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران الى 34 قتيلا.ونقلت الوكالة الرسمية “إرنا” عن حاكم عبادان، إحسان عباس بور، قوله إن “عدد الضحايا بلغ 34 قتيلا بعد انتشال جثة جديدة صباح اليوم”.وكان مسؤولون أشاروا يوم الأحد الى أن التقديرات بعيد الحادث، تفيد […]

ظهرت المقالة إيران..



ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى “متروبول” إلى 34 أولاً على ايرث نيوز.

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