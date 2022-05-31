السفير الإسرائيلي في الإمارات يعلن توقيع اتفاقية

2022/05/31 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، عن توقيع دولته والإمارات اتفاقية "شراكة اقتصادية شاملة"، الثلاثاء

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