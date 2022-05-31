"ربات البيوت في دبي".. برنامج تليفزيون واقعي يثير الجدل

2022/05/31 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذب إعلان شبكة "برافو" الترويجي لبرنامج الحياة الواقعية "ربات البيوت الحقيقيات في دبي" انتباه السكان المحليين للإمارة الخليجية الشهيرة.

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