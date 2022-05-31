اعتصامات ديالى تدخلها يومها الثالث واغلاق دائرتين حكوميتين

2022/05/31 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… دخلت الاعتصامات السلمية في محافظة ديالى، الثلاثاء، يومها الثالث على التوالي وسط استمرار اغلاق دائرتين حكوميتين.وقال عضو تنسيقية الاعتصامات السلمية حسن الخيلاني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاعتصامات السلمية للمحاضرين امام تربية ديالى وخريجي المعاهد التقنية امام دائرة المنتوجات النفطية تدخل يومها الثالث على التوالي مع اغلاق بوابة الدائرتين بشكل كامل”.واضاف الخيلاني،ان” […]

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