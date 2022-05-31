2022/05/31 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لجنة نيابية تناقش تحسين مفردات البطاقة التموينية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:40

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