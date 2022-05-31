نسوي الصالات يعسكر في طهران استعداداً لبطولة غرب آسيا

2022/05/31 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ إلى العاصمةِ الإيرانية طهران وفدُ منتخبنا النسوي لكرةِ الصالات للدخولِ في معسكرٍ تدريبي لمدة 10 أيامٍ استعداداً لبطولةِ غرب آسيا التي ستنطلقُ في مدينةِ جدة السعوديّة منتصف الشهر المقبل.وترأسَ الوفد عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المُشرف على اللجنة النسويّة، فراس بحر العلوم، الذي أكد بحسب بيان لاتحاد الكرة على “أهميةِ المعسكر […]

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