تحذيرات من وقوع المستقلين في مستنقع ينهي تجربتهم السياسية

2022/05/31 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الثلاثاء، أن الكتل تحاول الهروب من الأزمة السياسية واللجوء الى النواب المستقلين.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تجربة المستقلين السياسية غير ناضجة ولايمتلكون الوعي والدهاء السياسي، وبالتالي في حال تم تشكيل الحكومة وفق مبادرة المستقلين فستكون حكومتهم اداة بيد الكتل الكبيرة لأن الحكومة القوية يجب ان يكون لديها سند كبير في البرلمان حيث لا يمكن منح الطرف الاضعف فرصة تشكيل الحكومة".

وتابع البيدر، أن "تجربة ثورة تشرين لازالت في بداية عمرها السياسي لذلك فأنه في حال فشلت القوى المستقلة المنبثقة منها بالتعامل بحكمة في المرحلة المقبلة فهي مهددة بالموت السياسي".

وأشار الى أن "قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري لجأت الى المستقلين في محاولة للهروب من الإنسداد والأزمة السياسية التي لم يتم التوصل فيها الى اي اتفاق يساهم بتحريك عجلة السياسة الى الأمام".

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