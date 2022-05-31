2022/05/31 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الثلاثاء، تحسين مفردات السلة الغذائية وانسيابية وصولها للمواطنين.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تناقش تحسين مفردات البطاقة التموينية وانسيابية وصولها للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية تناقش تحسين مفردات السلة الغذائية وانسيابية وصولها للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية تناقش تحسين مفردات السلة الغذائية وانسيابية وصولها للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).