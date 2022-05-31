السيد الصدر يؤيد حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في العراق

2022/05/31 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بات يؤيد خيار حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وقال المصدر ، إن "الصدر أبلغ اطرافاً سياسية أنه مع الذهاب نحو حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة وعدم تش...

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