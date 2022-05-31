الأولى من نوعها.. إسرائيل توقع مع الإمارات اتفاقية تجارة حرة

2022/05/31 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

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