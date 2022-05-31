2022/05/31 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "قوة من الجيش واللواء 53 بالحشد الشعبي شرعت، اليوم بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر".

واضافت ان "العملية تهدف الى تفتيش جبال الشيخ ابراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).