امانة بغداد تنوه عن قطع مجسر حيوي وسط العاصمة

2022/05/31 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن قطع مجسر حيوي وسط العاصمة.وذكر بيان للأمانة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “كوادر دائرة المشاريع في أمانة بغداد تقوم اليوم الثلاثاء بأعمال صيانة مجسر الربيعي الرابط بين شارع الربيعي (زيونة) وشارع المحكمة في الكرادة”.وأضاف البيان أنه “سيكون هناك قطعاً تاماً للمجسر ابتداء من الساعة الـ12 […]

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