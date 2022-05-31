انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في تلعفر

2022/05/31 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إنطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي والجيش شرعتا بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر".واضاف أن "العملية تهدف الى تفتيش جبال الشيخ ابراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية".

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