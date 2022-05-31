6 أشهر لحسم ملف إيقاف رواتب الحماية الاجتماعية للأسر المالكة للسيارات

2022/05/31 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، الأشهر الستة المقبلة، موعداً لحسم ملف إيقاف رواتب الأسر المالكة لسيارات، وإطلاق الإعانات للمستفيدين في بغداد والمحافظات.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في بيان إن "الهيئة تعمل بشكل دؤوب لحل إشكال إيقاف رواتب وإعانات آلاف الأسر المالكة لسيارات في بغداد والمحافظات بما لا يلحق الضرر بالفقيرة منها"، كاشفة عن "المباشرة بعمليات البحث الاجتماعي للأسر المذكورة والتي يصل عددها في بغداد والمحافظات إلى 33 ألفاً و751".

وأضافت سجاد، أن "البحث يشمل أصحاب السيارات من موديل 2010 وما دون للتحقق من نوع السيارة تمهيداً لإطلاق رواتب مستحقيها"، محددة الـ" الأشهر الستة المقبلة لحسم الملف وإطلاق الرواتب المتوقفة".

وأشارت الى "ضرورة الإسراع بتحديث بيانات أرقام البطاقة التموينية ومراكزها عبر رابط التحديث المنشور على موقع الوزارة الرسمي، حتى لا تضطر الهيئة إلى قفل البطاقات غير المحدثة".

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