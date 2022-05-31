تدافع أوروبا على الغاز قد يتسبب بنقص متوقع في إمدادات الطاقة.. وأسوأ آثاره قد تظهر في آسيا

2022/05/31 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدفع تدافع أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي العالم إلى حافة نقص الطاقة في فصل الشتاء، مع احتمال ظهور أسوأ الآثار على الاقتصادات الأكثر فقرا في آسيا

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