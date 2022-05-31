علماء يقدمون التسلسل الجيني الأول من سويسرا لجدري القردة

2022/05/31 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك مركز جنيف للأمراض الفيروسية الناشئة نتائج التسلسل الأولى لجينوم جدري القردة من سويسرا.وستتيح هذه الخطوة المهمة مزيدا من التحليل والمقارنة مع تسلسل الجينوم من البلدان الأخرى.ووفقا للنتائج الأولية، يرتبط تسلسل الفيروس في أول حالتين في سويسرا ارتباطا وراثيا بالحالات المبلغ عنها في العديد من البلدان الأخرى في سياق التفشي الحالي.[…]

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