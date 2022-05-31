2022/05/31 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مراسل (بغداد اليوم) بانطلاق حافلات تنقل مئات المحاضرين من محافظة ديالى.

وقال مراسلنا إن بعقوبة شهدت صباح الثلاثاء، انتقال المئات من محاضري ديالى من خلال حافلات صوب بغداد للتظاهر امام وزارة المالية لضمان شمولهم بقرار 315 واستخدامهم حقهم الدستوري في الاحتجاج من اجل الضغط على مصادر القرار".

واضاف، ان تلك الاحداث تأتي وسط تاكيدات بان الالاف من محاضري بقية المحافظات اتخذوا ذات الخطوة في الانتقال صوب مقر وزارة المالية وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حافلات تنقل المئات من محاضري ديالى صوب بغداد للتظاهر (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حافلات تنقل المئات من محاضري ديالى صوب بغداد للتظاهر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).