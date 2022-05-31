بالصور.. اغلاق دائرة المنتوجات النفطية بـ

2022/05/31 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قرر معتصمو المعاهد التقنية في ديالى، اليوم الثلاثاء، اغلاق بوابة دائرة المنتوجات النفطية بالاقبال في ردة فعل غاضبة.

وقال عضو تنسيقية الاعتصام محمد الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اعتصام خريجي المعاهد التقنية امام دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة مستمر لليوم الثاني على التوالي مع اغلاق بوابة الدائرة بالاقفال في ردة فعل غاضبة من اجل الضغط لنيل حقوقهم في توفير عقود او وظائف عمل لالاف العاطلين من خريجي المعاهد".

واضاف الشمري، ان "الاعتصام السلمي مستمر والى اشعار اخر"، مؤكدا بان "هناك خطوات تصعيدية اذا لم يجري الاستجابة لمطاليبهم المشروعة".

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