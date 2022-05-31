القبض على 32 متهما مطلوباً في صلاح الدين

2022/05/31 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تمكنت شرطة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، من القبض على 32 متهماً مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها شرعت بحملة تفتيش واسعة في عموم اقضية المحافظة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 32 متهما بمواد قانونية مختلفة، بضمنهم متهمين اثنين وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت ان "الحملة الأمنية أسفرت أيضا عن ضبط عددا من العجلات والدراجات النارية المخالفة لشروط السير ولا تحمل أوراق ثبوتية، وفي الأثناء اتخذت بحق المتهمين والمضبوطات الإجراءات القانونية أصولياً".

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