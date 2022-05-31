ج2/ النواب في مواجهة صدام وموقفه من الاحتلال الأميركي - علاء اللامي

2022/05/31 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي *للمزيد من تسليط الضوء، على مظفر في سنواته الأخيرة، وبهدف التفسير لا التبرير كما قلت.



أقتبس هذه الفقرات من كلام أدلى به الروائي السوري إبراهيم الجبين صديق مظفر المقرب والذي عاش معه في دمشق لعدة سنوات في ثمانينات القرن الماضي.



وقد أدلى بهذا الحديث من ألمانيا حيث يقيم الآن بعد وفاة مظفر بيوم أو يومين؛ مع تسجيل تحفظي على الوسيلة الإعلامية التي أدلى لها الجبين بهذا الحديث لأنها ممولة أميركيا وشبه رسمي ......





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