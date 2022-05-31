المتشائل - جواد بشارة

2022/05/31 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة د.



جواد بشارةلو سألت أي عراقي هل هو متفائل أم متشائم حيال ما يدور أمامه من مسخرة سياسية وانسداد سياسي الذي وصل إلى حدود العهر السياسي الذي تمارسه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 فالجواب هو لا يوجد متفائل ولا متشائم بل الجميع متشائل أو لامبالي وغير مهتم بما يدور من صراعات ومناورات فالشعب يشعر إنه مغيب ومستغل ومحتقر من قبل طبقة سياسية فاسدة وفاشلة بل ومدمرة للوطن وللمواطنة لذلك ......





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