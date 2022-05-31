هل حضر رونالدو نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد؟

2022/05/31 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، على آلاف المتابعات والتعليقات، بعد أن ادعى ناشروها أنها التقطت خلال متابعته نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ناديه السابق ريال مدريد وليفربول.

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