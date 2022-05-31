شاهد بالفيديو.. يوم جديد | تمّن العنبر العراقي.. حكاية التاريخ والرائحة الفراتية

2022/05/31 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PpismKYqSe8

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