 الحشد يطلق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر

2022/05/31 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء انطلاق عملية أمنية جنوب شرق تلعفر، في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان، ان “قوة من الجيش واللواء 53 بالحشد الشعبي شرعت، اليوم بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر”.

واضافت ان “العملية تهدف الى تفتيش جبال الشيخ ابراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية”.

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